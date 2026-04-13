Turiste belghe investite e uccise a Roma, domani prevista la sentenza

ROMA, 13 APR - E' fissata per domani la sentenza per il duplice omicidio stradale delle due giovani studentesse belghe Wibe Bijls e Jessy Dewildeman uccise sulla diramazione per l'Aquila del Gra l'8 ottobre del 2022. Le due donne furono travolte mentre stavano prestando soccorso ad un automobilista coinvolto in un precedente incidente. Nel procedimento, che si svolge davanti ai giudici della decima collegiale, è imputato Francesco Moretti, accusato di duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga e dalla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, con la patente sospesa. Domani sarà presente l'imputato in aula e i parenti delle vittime difesi dall'avvocato Domenico Musicco presidente dell'associazione Vittime incidenti stradali Onlus (Avisl.it) "Nonostante tutti i tentativi di Moretti di sfuggire alle sue responsabilità è evidente la colpa gravissima nell'investimento delle studentesse e i tentativi di fuga oltre alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti - sottolinea Musicco - Mi auguro che il tribunale di Roma applichi la legge sull'omicidio stradale con la massima durezza per dare giustizia ai familiari delle vittime che aspettano da anni questa sentenza".