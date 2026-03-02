Giornale di Brescia
Turista umbro a Dubai, abbiamo i biglietti per partire domani

PERUGIA, 02 MAR - Hanno ricevuto i biglietti aerei per lasciare Dubai con un volo di linea alcuni degli italiani, tra i quali un umbro, rimasti bloccati dopo l'attacco all'Iran. Lo ha detto all'ANSA Felice Guarino, il turista umbro in vacanza a Dubai insieme alla sorella e al cognato. "L'agenzia ci ha mandato i biglietti e quindi martedì il volo c'è, per Roma" ha spiegato. Secondo le notizie apprese da Guarino sul posto "stasera l'aeroporto riapre". La giornata a Dubai è intanto trascorsa tranquilla. "Non ci sono stati altri allarmi" ha assicurato Guarino.

