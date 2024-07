Turista rapinato del Rolex di giorno nel centro di Milano

Gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Milano, ha arrestato quattro giovani algerini ritenuti responsabili di furti e rapine di orologi di lusso commessi nel centro del capoluogo lombardo. Gli agenti del Commissariato Centro, nel corso delle indagini riguardo tre rapine commesse tra giugno e settembre, hanno trovato e sequestrato 4mila euro, orologi, materiale fotografico e diversi indumenti utilizzati dagli indagati in occasione dei furti e delle rapine. Gli orologi sottratti erano in particolare Rolex o di altre marche prestigiose. ANSA/POLIZIA EDITORIAL USE ONLY NO SALES