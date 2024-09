Turista francese trovato morto in un b&b nel nord Sardegna

VALLEDORIA, 30 SET - Un turista di nazionalità francese di 67 anni è stato trovato senza vita, questa mattina, in un b&b di Valledoria, nel nord Sardegna. Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri l'uomo, che stava trascorrendo una vacanza in Sardegna, sarebbe caduto nelle scale che portano alla stanza dove alloggiava, e avrebbe sbattuto la testa riportando un trauma fatale. Al momento sembra essere esclusa l'ipotesi di un'aggressione, ma il magistrato di turno ha comunque disposto l'autopsia per stabilire l'esatta causa della morte.