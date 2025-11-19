Turista caduto da scale b&b, indagini per omicidio colposo

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte di Davide Chamberlain, il turista americano di 73 anni precipitato ieri sera nel vano scale del b&b dove alloggiava con la moglie a Genova. Nel mirino dei carabinieri, coordinati dalla pm Eugenia Menichetti, c'è la manutenzione della ringhiera condominiale. Secondo una prima ricostruzione, infatti, l'anziano sarebbe inciampato mentre scendeva le scale sfondando un pezzo di ringhiera in ferro battuto. Gli inquirenti vogliono capire se a causarne il distacco sia stato il cattivo stato di manutenzione o l'impatto con il corpo del turista. Da chiarire anche il motivo della caduta: Chamberlain potrebbe avere avuto un malore oppure potrebbe avere messo male un piede e perso l'equilibrio. Anche per questo la pm nelle prossime ore disporrà l'autopsia.