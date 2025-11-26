Turismo invernale, 93 milioni presenze con stranieri +29%

Giornale di Brescia
ROMA, 26 NOV - Andamento in crescita per i flussi turistici in Italia nella stagione invernale: 29,7 milioni di arrivi e 93 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente pari all'8,2% e al 14,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una spesa turistica diretta di 14,8 miliardi di euro (+9,1%). Emerge dalla nota previsionale Tourism Forecast Winter dell'istituto Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima. A incidere maggiormente la quota degli stranieri rispetto al mercato italiano che resta stabile: dall'estero sono previsti 14,4 milioni di turisti esteri (+21,1% rispetto al 2025) con 52 milioni di pernottamenti (+28,8%).

