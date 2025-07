Turismo, in Italia nel 2025 prevista spesa di 185 miliardi

ROMA, 23 LUG - Una spesa di 185 miliardi, di cui 60,4 provenienti da visitatori internazionali e 124,6 da quelli nazionali, tutti numeri in crescita. Sono i dati previsti per il settore del turismo in Italia nel 2025 secondo l'ultima Ricerca sull'Impatto Economico del World Travel and Tourism Council, presentata oggi a Roma. Nel 2024 gli stranieri avevano speso 55,2 miliardi e quelli nazionali 122,6 - ossia rispettivamente 5,4 miliardi e 2 miliardi in meno rispetto a quanto preventivato per quest'anno. E, secondo le stime, cresceranno anche contributo al Pil e occupazione: il primo sarà di 237,4 miliardi (il 10,8%) contro i 228,5 miliardi (10,5%) precedenti, la seconda di 3,2 milioni (contro i 3,1 dei 12 mesi prima). Nello studio c'è anche una previsione al 2035, a sua volta molto positiva. Secondo il rapporto, tra dieci anni il contributo al Pil salirà a 282,6 miliardi (12,2%), gli occupati saranno 3,7 milioni, i visitatori spenderanno 220,7 miliardi (78,2 quelli internazionali e 142,5 quelli nazionali).