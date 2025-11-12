Turchia: tutti morti i 20 militari sull'aereo caduto in Georgia

ISTANBUL, 12 NOV - Ankara ha confermato la morte dei venti soldati turchi che erano a bordo dell'aereo cargo militare schiantatosi ieri nell'est della Georgia. Il Ministero della Difesa turco ha diffuso i nomi e le foto delle vittime, senza commentare ancora le possibili cause dell'incidente del C-130. "I nostri eroici compagni d'armi sono diventati martiri l'11 novembre 2025", si legge in un comunicato del dicastero riportato dalla tv statale Trt. Ankara ha aggiunto che le indagini di una squadra turca sui resti dell'aereo militare sono iniziate alle 6:30 ora locale (le 4:30 in Italia), in coordinamento con le autorità georgiane.