Turchia: tutti morti i 20 militari sull'aereo caduto in Georgia
epa12518796 A handout photo released by the press service of Georgia’s Ministry of Internal Affairs shows Georgian rescuers working at the crash site of a Turkish military plane near Sighnaghi, Georgia, 11 November 2025. Turkey’s Defense Ministry said a Turkish C-130 military transport plane en route from Azerbaijan crashed in Georgia. Twenty Turkish service members, including the crew, were on board. EPA/MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA PRESS SERVICE/HANDOUTS H HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
AA
ISTANBUL, 12 NOV - Ankara ha confermato la morte dei venti soldati turchi che erano a bordo dell'aereo cargo militare schiantatosi ieri nell'est della Georgia. Il Ministero della Difesa turco ha diffuso i nomi e le foto delle vittime, senza commentare ancora le possibili cause dell'incidente del C-130. "I nostri eroici compagni d'armi sono diventati martiri l'11 novembre 2025", si legge in un comunicato del dicastero riportato dalla tv statale Trt. Ankara ha aggiunto che le indagini di una squadra turca sui resti dell'aereo militare sono iniziate alle 6:30 ora locale (le 4:30 in Italia), in coordinamento con le autorità georgiane.
