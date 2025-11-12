Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Turchia: tutti morti i 20 militari sull'aereo caduto in Georgia

epa12518796 A handout photo released by the press service of Georgia’s Ministry of Internal Affairs shows Georgian rescuers working at the crash site of a Turkish military plane near Sighnaghi, Georgia, 11 November 2025. Turkey’s Defense Ministry said a Turkish C-130 military transport plane en route from Azerbaijan crashed in Georgia. Twenty Turkish service members, including the crew, were on board. EPA/MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA PRESS SERVICE/HANDOUTS H HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
epa12518796 A handout photo released by the press service of Georgia’s Ministry of Internal Affairs shows Georgian rescuers working at the crash site of a Turkish military plane near Sighnaghi, Georgia, 11 November 2025. Turkey’s Defense Ministry said a Turkish C-130 military transport plane en route from Azerbaijan crashed in Georgia. Twenty Turkish service members, including the crew, were on board. EPA/MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA PRESS SERVICE/HANDOUTS H HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
AA

ISTANBUL, 12 NOV - Ankara ha confermato la morte dei venti soldati turchi che erano a bordo dell'aereo cargo militare schiantatosi ieri nell'est della Georgia. Il Ministero della Difesa turco ha diffuso i nomi e le foto delle vittime, senza commentare ancora le possibili cause dell'incidente del C-130. "I nostri eroici compagni d'armi sono diventati martiri l'11 novembre 2025", si legge in un comunicato del dicastero riportato dalla tv statale Trt. Ankara ha aggiunto che le indagini di una squadra turca sui resti dell'aereo militare sono iniziate alle 6:30 ora locale (le 4:30 in Italia), in coordinamento con le autorità georgiane.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TurchiaISTANBUL

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario