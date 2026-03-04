Turchia all'Iran, 'evitare l'espansione del conflitto'

ISTANBUL, 04 MAR - Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha detto all'omologo iraniano, Abbas Araghchi, che "qualsiasi azione che possa portare alla espansione del conflitto dovrebbe essere evitata", dopo che il sistema di difesa aereo Nato ha intercettato un missile balistico iraniano diretti verso lo spazio aereo turco e i detriti dell'intercettore sono caduti nel distretto di Dortyol di Hatay, nel sud est della Turchia. Lo riferiscono fonti nel ministero degli Esteri di Ankara.