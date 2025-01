Tunisia, Saied sottolinea importanza tutela ambientale

TUNISI, 07 GEN - La tutela ambientale e la conversione dei rifiuti in energia sono stati al centro dell'incontro tra il presidente tunisino Kais Saied e il primo ministro Kamel Madouri al Palazzo di Cartagine. E' quanto riporta una dichiarazione della presidenza. Saied ha sottolineato che "la salvaguardia dell'ambiente in Tunisia non dipende dal numero di istituzioni, ma dalla loro efficacia, poiché un ambiente sano richiede istituzioni sane e alcune istituzioni non svolgono correttamente il loro ruolo e ricevono invano molti soldi dal bilancio statale". Il presidente ha inoltre aggiunto che la salvaguardia dell'ambiente richiede non solo una nuova legislazione, ma anche un senso di proprietà condiviso da parte di tutti i cittadini, che possiedono una parte comune dello spazio pubblico. In questo contesto, Saied ha raccomandato di lavorare sulla produzione di energia dai rifiuti, cosa che è stata dimostrata in diversi paesi e sottolineato che diverse questioni, come i subappalti e la ripresa delle assunzioni nel servizio pubblico, devono essere affrontate in modo diverso, poiché le 'mezze misure' non sono più accettabili. "Ogni dipendente pubblico deve interiorizzare le aspettative del popolo e lo Stato non può essere gestito oggi con una legittimità contro cui il popolo si è ribellato", ha affermato Saied.