Tunisia: al via la campagna elettorale per le presidenziali

TUNISI, 14 SET - Inizia oggi ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni presidenziali tunisine del 6 ottobre. Tre i candidati in corsa: il presidente uscente Kais Saied, l'ex membro della sinistra panaraba e leader del partito Echaab, Zouhair Maghzaoui, e Ayachi Zammel, industriale poco conosciuto e leader del piccolo partito liberale Azimoun, in carcere dal 2 settembre scorso con l'accusa di false sponsorizzazioni nel suo dossier di candidatura. La campagna elettorale si concluderà il 4 ottobre a mezzanotte. il 5 giornata dedicata al silenzio elettorale. L'autorità elettorale tunisina ha deciso lo scorso 2 settembre di considerare validi solo tre candidati per le presidenziali e di escludere altri tre candidati che erano stati riammessi dal Tribunale amministrativo in appello, una scelta che ha provocato dure reazioni da parte degli esclusi e di vari partiti politici e associazioni. Il presidente Saied, 66 anni, favorito nella corsa, ha dichiarato che la sua ricandidatura fa parte di "una guerra di liberazione e autodeterminazione" volta a "stabilire una nuova repubblica". Ieri hanno sfilato a Tunisi oltre un migliaio di attivisti per la difesa di diritti e libertà, accusando il potere in carica di deriva autoritaria dello Stato.