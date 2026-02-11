Tumore, a Candiolo oltre 1 milione di euro per la ricerca in 7 anni

TORINO, 11 FEB - In sette edizioni di raccolte fondi per Candiolo, Nova Coop ha superato il milione di euro donati alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, a sostegno dell'attività clinica e scientifica dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro. L'ultimo assegno, del valore di 173.995 euro, è stato consegnato questa mattina ed è il frutto di tre iniziative solidali portate avanti nel 2025, la campagna 'Scegli il prodotto Coop e insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro', il progetto Verde Speranza e una raccolta solidale promossa dai dipendenti dell'Ipercoop di Torino. Coi nuovi fondi sarà acquistata una piattaforma automatizzata di profilazione tumorale per il reparto di Anatomia Patologica, che consente di garantire risultati sempre più accurati e affidabili nella definizione dei biomarcatori predittivi, elementi fondamentali per orientare le terapie oncologiche mirate e personalizzate. Inoltre, dal 2023 la collaborazione tra Nova Coop e la Fondazione ha consentito di portare avanti un programma di visite di screening riservate alle socie e ai soci Coop, e con la disponibilità di 3mila visite per il 2026, il numero complessivo supera le 10mila prestazioni. "La prevenzione - sottolinea - Piero Fenu direttore sanitario dell'Irccs Candiolo - è la miglior cura per i tumori, prevenzione primaria, cioè gli stili di vita, e secondaria ossia le visite e i controlli. L'adozione diffusa di efficaci strategie di prevenzione oncologica potrebbe determinare una riduzione dei decessi per tumore fino al 50%, un dato di enorme rilevanza, se si considera che, solo nel 2025, in Italia sono stati stimati circa 170mila decessi per malattie oncologiche". "Il cancro è curabile e questo è un incentivo in più a continuare e non lasciare indietro niente - aggiunge la presidente della Fondazione, Allegra Agnelli - e se in 40 anni siamo arrivati dove siamo lo dobbiamo ai nostri sostenitori. Per questo non saremo mai abbastanza grati a Nova Coop e a tutti i soci per il sostegno che ci garantisce da anni". "Oggi - sottolinea il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive -superiamo il milione di euro donati a Candiolo nel corso degli anni".