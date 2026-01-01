Giornale di Brescia
Tuffo di Capodanno in Arno per Giani, è una tradizione

FIRENZE, 01 GEN - "Forza Toscana, un tuffo in Arno per augurarvi un magico 2026. Solidarietà e pace, ambiente e sport, lavoro e cultura… tante sfide davanti che possiamo vincere insieme. Io sono pronto a dare il massimo e voi?". Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui social commenta la foto che lo vede, anche quest'anno, tuffarsi dalla banchina dei Canottieri al Ponte Vecchio nell'Arno. Oggi in Toscana c'è sereno ma vige allerta gialla della protezione civile per ghiaccio e neve. Nei fondovalle la temperatura è andata sotto zero in alcune zone.

