'Trump, Zelensky non ha nulla finché non lo approvo io, l'ncontro andrà bene'

AA

NEW YORK, 26 DIC - "Penso che andrà bene" con Volodymyr Zelensky, "penso che andrà bene anche con Putin". Lo ha detto Donald Trump a Politico, sottolineando che aspettarsi di parlare con il presidente russo "presto". Trump ha comunque freddato Zelensky e la sua proposta: "non ha nulla di concreto finché non lo approvo io".

NEW YORK

