Trump, 'Xi si è offerto di aiutare sull'Iran, non darà armi a Teheran'

WASHINGTON, 14 MAG - Il presidente Usa Donald Trump ha detto che il suo omologo cinese Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran: in un'intervista a Fox News, il tycoon ha anche aggiunto che il leader cinese "ha detto che non fornirà equipaggiamento militare" a Teheran. "Lo ha detto oggi ed è una dichiarazione importante", ha proseguito, parlando degli incontri avuti oggi a Pechino.