NEW YORK, 19 MAG - "Se dovessimo lasciare ora, all'Iran servirebbero 25 anni per ricostruire. Ma non lasciamo: vogliamo fare le cose per bene". Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che i missili di Teheran "sono esauriti all'82%. Stimiamo che la loro capacità produttiva sia molto ridotta, poiché li abbiamo colpiti. La loro marina è stata annientata. Il presidente Xi mi ha promesso che non invierà armi all'Iran. Gli credo sulla parola", ha messo in evidenza Donald Trump.
Trump, 'Xi mi ha promesso che non invierà armi a Teheran, gli credo sulla parola'
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