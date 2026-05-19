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Trump, 'Xi mi ha promesso che non invierà armi a Teheran, gli credo sulla parola'

NEW YORK, 19 MAG - "Se dovessimo lasciare ora, all'Iran servirebbero 25 anni per ricostruire. Ma non lasciamo: vogliamo fare le cose per bene". Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che i missili di Teheran "sono esauriti all'82%. Stimiamo che la loro capacità produttiva sia molto ridotta, poiché li abbiamo colpiti. La loro marina è stata annientata. Il presidente Xi mi ha promesso che non invierà armi all'Iran. Gli credo sulla parola", ha messo in evidenza Donald Trump.

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