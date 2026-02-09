'Trump vuole escludere dem da incontro bipartisan con i governatori'

WASHINGTON, 09 FEB - Donald Trump intende escludere i Dem da un incontro tradizionalmente bipartisan alla Casa Bianca con i governatori, che di solito si tiene nell'ambito del vertice annuale a Washington della National Governors Association (Nga). Lo ha reso noto la stessa Nga. Il presidente ha inoltre revocato gli inviti al governatore del Maryland Wes Moore, vicepresidente Nga, e del Colorado Jared Polis, per partecipare a un secondo evento alla Casa Bianca previsto in occasione del vertice: una cena per i governatori. Entrambi sono dem e lo hanno criticato. A Moore non è "sfuggito" il fatto di essere l'unico governatore afroamericano di uno Stato.