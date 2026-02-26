Giornale di Brescia
Italia e Estero

Trump vuol far coniare un dollari d'oro con la sua immagine

NEW YORK, 26 FEB - Il presidente Donald Trump sta cercando di far coniare dalla Zecca americana un dollaro commemorativo col suo ritratto nel suo colore preferito - l'oro - ma un oscuro comitato federale gli sta sbarrando la strada. La moneta dovrebbe esser pronta in tempo per le celebrazioni del 250esimo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti il prossimo 4 luglio: "Da 250 anni, da quando quel grande documento fu firmato, nessuna nazione al mondo ha emesso monete con l'immagine di un leader democraticamente eletto durante il suo mandato", ha affermato il presidente del Citizens Coinage Advisory Committee Comitato Donald Scarinci: "Solo le nazioni governate da re o dittatori espongono l'immagine del loro sovrano in carica sulle monete del regno".

Argomenti
NEW YORK

