Trump, voglio un buon accordo con Iran, 'avrei vinto in Vietnam e Iraq'
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NEW YORK, 21 APR - "Con l'Iran vogliamo un buon accordo, non mi faccio mettere fretta". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Cncb, ribadendo che gli Stati Uniti hanno "completamente vinto la guerra. Se lasciassimo ora, a Teheran ci vorrebbero 20 anni per ricostruire". Il presidente quindi ha criticato i media e detto: "avrei vinto in Vietnam e in Iraq rapidamente. Guardate al Venezuela".
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