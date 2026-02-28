Giornale di Brescia
Trump, 'voglio solo la libertà per il popolo iraniano'

WASHINGTON, 28 FEB - "Tutto ciò che voglio è la libertà per il popolo iraniano". Lo ha detto Donald Trump in una breve intervista telefonica col Washington Post poco dopo le 4 del mattino. "Voglio una nazione sicura, ed è ciò che avremo", ha detto il presidente nelle sue prime dichiarazioni degne di nota dopo aver annunciato l'attacco contro l'Iran.

WASHINGTON

