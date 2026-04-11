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Trump: 'Viaggio Artemis spettacolare, il prossimo passo è Marte'

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WASHINGTON, 10 APR - "Congratulazioni al grande e talentuosissimo equipaggio di Artemis II. L'intero viaggio è stato spettacolare, l'atterraggio è stato perfetto e, in qualità di presidente degli Stati Uniti, non potrei esserne più orgoglioso! Non vedo l'ora di vedervi tutti presto alla Casa Bianca. Lo rifaremo e poi, prossimo passo: Marte!". Lo scrive Donald Trump su Truth dopo l'ammaraggio di Orion.

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