Trump: 'Viaggio Artemis spettacolare, il prossimo passo è Marte'

WASHINGTON, 10 APR - "Congratulazioni al grande e talentuosissimo equipaggio di Artemis II. L'intero viaggio è stato spettacolare, l'atterraggio è stato perfetto e, in qualità di presidente degli Stati Uniti, non potrei esserne più orgoglioso! Non vedo l'ora di vedervi tutti presto alla Casa Bianca. Lo rifaremo e poi, prossimo passo: Marte!". Lo scrive Donald Trump su Truth dopo l'ammaraggio di Orion.