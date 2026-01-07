Trump, Venezuela comprerà solo prodotti Usa con ricavi petroliferi

NEW YORK, 07 GEN - "Il Venezuela acquisterà solo prodotti americani con i soldi che riceverà dal nostro nuovo accordo sul petrolio. Gli acquisti includeranno, fra l'altro, prodotti agricoli, medicinali, e apparecchiature per migliorare la rete elettrica e gli impianti energetici". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. "In altre parole, il Venezuela si impegna a fare affari con gli Stati Uniti come suo principale partner. Una scelta saggia", ha messo in evidenza Trump