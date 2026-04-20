Trump, Vance e la delegazione Usa in Pakistan fra qualche ora

NEW YORK, 20 APR - La delegazione americana guidata da JD Vance è in rotta verso il Pakistan e dovrebbe atterrare fra qualche ora. Lo ha detto Donald Trump al New York Post. "Il blocco è molto potente, molto forte. Perdono 500 milioni di dollari al giorno finché il blocco è in vigore. Lo controlliamo noi, non lo controllano loro", ha poi aggiunto il tycoon riferendosi al blocco marittimo americano sulle navi iraniane. Il tycoon ha smentito la notizia, pubblicata da Reuters citando una fonte pachistana, secondo la quale il presidente Usa starebbe valutando il consiglio del capo dell'esercito pakistano, Asim Munir, sul fatto che il blocco americano dei porti iraniani rappresenta un ostacolo per i negoziati. "Non mi ha detto nulla", ha dichiarato il presidente.