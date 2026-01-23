Giornale di Brescia
'Trump valuta un blocco navale per fermare importazioni di petrolio a Cuba'

WASHINGTON, 23 GEN - L'amministrazione Trump sta valutando l'imposizione di un blocco totale delle importazioni di petrolio a Cuba. Lo riferiscono tre fonti informate a Politico. L'escalation sarebbe stata sollecitata da alcuni critici del governo cubano all'interno dell'amministrazione e sostenuta dal segretario di Stato Marco Rubio. Trump non ha ancora preso alcuna decisione ma potrebbe trattarsi di una delle possibili azioni che Washington intende intraprendere per favorire un cambio di regime a Cuba. "L'energia è lo strumento per strangolare e annientare il regime cubano", ha dichiarato una delle fonti. Sarebbe, inoltre, un passo avanti rispetto al blocco, annunciato da Trump la scorsa settimana, delle importazioni di petrolio cubane dal Venezuela.

