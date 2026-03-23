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Trump, 'Usa rinviano gli attacchi all'Iran dopo colloqui molto buoni'

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ROMA, 23 MAR - Gli Stati Uniti rinviano gli attacchi all'Iran dopo colloqui "molto buoni e produttivi degli ultimi due giorni". Lo afferma Donald Trump su Truth. Il presidente ha dichiarato di aver dato istruzioni all'esercito statunitense di rinviare "tutti gli attacchi militari contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane" in seguito a due giorni di "conversazioni molto positive e produttive" con l'Iran su "una completa e totale risoluzione delle nostre ostilità nel Medio Oriente". Il tycoon ha indicato che la pausa durerà cinque giorni ed è subordinata al "successo degli incontri e delle discussioni in corso".

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