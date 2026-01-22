Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump, Usa possono fare quello che vogliono nell'accordo per la Groenlandia

AA

NEW YORK, 22 GEN - L'accordo per la Groenlandia prevede che "possiamo fare tutto quello che vogliamo". Lo ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Il presidente precisa che la Nato sarà coinvolta e che il segretario dell'Alleanza ha "parlato con tutti" dell'intesa per l'isola. Sull'accordo si sta lavorando e "avremo qualcosa in due settimane".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario