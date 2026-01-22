Trump, Usa possono fare quello che vogliono nell'accordo per la Groenlandia

NEW YORK, 22 GEN - L'accordo per la Groenlandia prevede che "possiamo fare tutto quello che vogliamo". Lo ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Il presidente precisa che la Nato sarà coinvolta e che il segretario dell'Alleanza ha "parlato con tutti" dell'intesa per l'isola. Sull'accordo si sta lavorando e "avremo qualcosa in due settimane".