Trump, 'Usa hanno colpito una nave che trasportava droga'

epa12370221 US President Donald Trump speaks to reporters about the murder of Turning Point founder Charlie Kirk as he leaves the White House for New York City in Washington, DC, USA, 11 September 2025. Trump said law enforcement was making ‘big progress’ towards finding the killer. EPA/JIM LO SCALZO
AA

NEW YORK, 15 SET - Gli Stati Uniti hanno colpito una nave di narcotrafficanti dal Venezuela in acque internazionali. L'imbarcazione trasportava "narcotici illegali verso gli Stati Uniti". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth annunciando il secondo colpo contro il cartello di droga venezuelano. Nell'attacco sono stati uccisi "tre terroristi. Nessuna forza americana è stata ferita", ha messo in evidenza Trump.

NEW YORK

