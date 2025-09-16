Giornale di Brescia
Trump, un gruppo di grandi aziende vuole comprare TikTok

epa12381285 Signage is on display at TikTok headquarters in Los Angeles, California, USA, 15 September 2025. US and Chinese officials said they have reached a framework agreement to switch the TikTok app to US-controlled ownership that will be confirmed in a call on 19 September between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping. EPA/ALLISON DINNER
epa12381285 Signage is on display at TikTok headquarters in Los Angeles, California, USA, 15 September 2025. US and Chinese officials said they have reached a framework agreement to switch the TikTok app to US-controlled ownership that will be confirmed in a call on 19 September between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping. EPA/ALLISON DINNER
NEW YORK, 16 SET - "Abbiamo un accordo per TikTok. Un gruppo di grandi aziende vuole comprarla". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

NEW YORK

