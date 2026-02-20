Trump, 'tutti i dazi rimangono, abbiamo alternative'

WASHINGTON, 20 FEB - Dopo la sentenza della Corte Suprema Donald Trump ha detto che "i dazi rimangono". In una conferenza stampa alla Casa Bianca ha dichiarato che ha "delle alternative" e che la Corte Suprema è stata influenzata dagli "interessi stranieri". "I Paesi che ci truffano sono in estasi" dopo la decisione della Corte Suprema sui dazi: "Ballano per strada, ma non per molto", ha poi aggiunto Trump sottolineando che la "buona notizia è che ci sono metodi e statuti più forti dell'International Emergency Economic Powers Act.