Trump: 'Tre ottime scelte per la guida dell'Iran'

WASHINGTON, 01 MAR - Il presidente americano Donald Trump ha sostenuto di avere "tre ottime scelte" di candidati a cui affidare la guida dell'Iran. In una breve intervista al New York Times, il tycoon, alla domanda su chi vorrebbe vedere alla guida del Paese, ha risposto: "Ho tre ottime scelte". Tuttavia, ha aggiunto, "non le rivelerò ancora. Prima finiamo il lavoro", ha riferito il quotidiano.