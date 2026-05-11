Trump, 'toglierò la tassa sulla benzina per un certo periodo'

WASHINGTON, 11 MAG - Donald Trump ha dichiarato di voler sospendere l'imposta federale sulla benzina "per un certo periodo di tempo". In un'intervista a Cbs news il presidente americano ha detto: "Toglieremo l'imposta sulla benzina per un certo lasso di tempo e, quando i prezzi del carburante scenderanno, la reintrodurremo gradualmente".