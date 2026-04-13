Trump sull'Iran, 'siamo stati chiamati, vogliono un accordo'

NEW YORK, 13 APR - Il vicepresidente JD Vance ha fatto un buon lavoro nelle trattative con l'Iran. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che il punto critico dei negoziati è stato il nucleare. "L'altra parte di ha chiamato" e vuole "un accordo. Siamo stati chiamati questa mattina dalle persone giuste e vogliono lavorare a un accordo", ha aggiunto senza nominare l'Iran.