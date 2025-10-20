Trump, stop guerra in Ucraina? Penso ci arriveremo
epa12467840 US President Donald Trump (L) welcomes Australian Prime Minister Anthony Albanese (R) to the White House in Washington, DC, USA, 20 October 2025. EPA/YURI GRIPAS / POOL
AA
WASHINGTON, 20 OTT - "Penso che ci arriveremo": lo ha detto Donald Trump nell'incontro allo studio Ovale col premier australiano Anthony Albanese, rispondendo alla domanda se spera nella fine della guerra in Ucraina.
