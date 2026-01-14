Trump, stop all'azione militare? Verificheremo se l'Iran ferma le uccisioni
WASHINGTON, 14 GEN - "Osserveremo la situazione e verificheremo": cosi' Donald Trump ha risposto ai reporter che gli chiedevano se intenda fermare l'azione in Iran dopo essere stato informato che Teheran avrebbe fermato le uccisioni di manifestanti e le esecuzioni degli arrestati. "Spero che sia vero", ha aggiunto il presidente.
