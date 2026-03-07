Trump, stiamo vincendo la guerra in Iran, continuerà per un po'
AA
NEW YORK, 07 MAR - "Stiamo vincendo di gran lunga la guerra con l'Iran, e continuerà. Continuerà per un po'". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Alla domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto se la Russia stesse aiutando Teheran, Il tycoon ha risposto: "Non c'è nessuna indicazione in merito".
