Trump, 'stiamo parlando con la Nato della Groenlandia'

WASHINGTON, 16 GEN - "La Nato si sta occupando con noi della questione della Groenlandia. Abbiamo un disperato bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale. Se non la otteniamo, avremo una lacuna nella sicurezza nazionale, per quanto riguarda le nostre attività relative alla difesa missilistica e a tutto il resto....Quindi sì, stiamo parlando con la Nato": Donald Trump ha risposto così ai reporter che gli chiedevano su un possibile ritiro degli Usa dalla Nato se l'Alleanza Atlantica non aiuterà Washington ad acquisire la Groenlandia.