Trump, Starmer rappresenta così bene la Gran Bretagna

WASHINGTON, 16 SET - "Keir Starmer rappresenta così bene la Gran Bretagna": lo ha detto Donald Trump ai reporter prima di partire per la visita di stato nel Regno Unito. Il presidente è partito insieme alla first lady Melania. Trump incontrerà il primo ministro britannico Keir Starmer giovedì alle 11:15 ora locale, per poi partecipare a una conferenza stampa congiunta alle ore 14:20.