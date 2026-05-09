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Trump, 'spostare truppe dall'Italia? Ci sto ancora pensando'

ROMA, 09 MAG - In una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera, il presidente Usa Donald Trump non ha voluto commentare sullo spostamento di truppe dalla Germania, potenzialmente verso il fronte orientale della Nato, mentre ha confermato che sta "ancora prendendo in considerazione" di spostare truppe dalle basi italiane.

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