Trump, speriamo di raggiungere un accordo con l'Iran

NEW YORK, 01 FEB - "Speriamo di poter raggiungere un accordo con l'Iran". Lo ha detto Donald Trump a Mar-a-Lago, dove è in programma il matrimonio fra Dan Scavino e Erin Elmore. Scavino è il capo dell'ufficio del personale presidenziale. "Abbiamo le navi più grandi e potenti del mondo molto vicine nell'area, un paio di giorni", ha sottolineato Trump.

NEW YORK

