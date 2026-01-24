Trump, 'sindaco e governatore Minnesota incitano all'insurrezione'

ROMA, 24 GEN - Donald Trump commenta l'uccisione di un uomo a Minneapolis da parte dei agenti federali pubblicando su Truth la foto della presunta arma della vittima e accusando il sindaco della città e il governatore del Minnesota di non collaborare con l'Ice e addirittura di "incitare all'insurrezione con la loro retorica pomposa, pericolosa e arrogante".