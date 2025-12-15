Giornale di Brescia
Trump, siamo più vicini che mai alla fine della guerra in Ucraina

NEW YORK, 15 DIC - "Siamo più vicini ora" a un accordo per l'Ucraina: "siamo più vicini che mai" alla fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto Donald Trump dopo il nuovo round di trattative. "Abbiamo avuto una buona conversazione un'ora fa con i leader europei. Le cose stanno apparentemente andando bene. Ho parlato con Zelensky e i leader di Germania, Italia, Nato, Finlandia, Francia, Regno Unito, Polonia, Norvegia, Danimarca e Olanda" ha detto Trump.

