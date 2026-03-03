Giornale di Brescia
Trump, 'siamo pieni di munizioni, possiamo far guerra per sempre'

ROMA, 03 MAR - "Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state così elevate o migliori. Come mi è stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste armi". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Le guerre possono essere combattute 'per sempre', e con grande successo, usando solo queste scorte, che sono migliori delle migliori armi di altri paesi! aggiunge Trump - Al massimo livello, abbiamo una buona scorta, ma non siamo dove vorremmo essere. Molte altre armi di alta qualità sono immagazzinate per noi nei paesi periferici".

