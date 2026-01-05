Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump: 'Siamo noi a controllare il Venezuela'. E minaccia anche Colombia e Messico

AA

WASHINGTON, 04 GEN - "Siamo noi ad avere il controllo in Venezuela": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando con i reporter a bordo dell'Air Force One. Ha minacciato quindi un secondo attacco se chi è al potere a Caracas non si comporterà come richiesto da Washington. "La Colombia è governata da un uomo malato, ma non lo farà ancora per molto tempo: l'operazione Colombia mi sembra una buona idea", ha detto anche il presidente Usa. Ed è tornato a minacciare per il traffico di droga e migranti anche il Messico: "Dobbiamo fare qualcosa, deve darsi una regolata". Cuba è "pronta a cadere": sarebbe difficile per L'Avana "resistere" senza ricevere petrolio venezuelano fortemente sovvenzionato, secondo Trump. "Non credo che sia necessaria alcuna azione, sembra che stia crollando", ha aggiunto il presidente Usa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TrumpWASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario