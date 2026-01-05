Trump: 'Siamo noi a controllare il Venezuela'. E minaccia anche Colombia e Messico
WASHINGTON, 04 GEN - "Siamo noi ad avere il controllo in Venezuela": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando con i reporter a bordo dell'Air Force One. Ha minacciato quindi un secondo attacco se chi è al potere a Caracas non si comporterà come richiesto da Washington. "La Colombia è governata da un uomo malato, ma non lo farà ancora per molto tempo: l'operazione Colombia mi sembra una buona idea", ha detto anche il presidente Usa. Ed è tornato a minacciare per il traffico di droga e migranti anche il Messico: "Dobbiamo fare qualcosa, deve darsi una regolata". Cuba è "pronta a cadere": sarebbe difficile per L'Avana "resistere" senza ricevere petrolio venezuelano fortemente sovvenzionato, secondo Trump. "Non credo che sia necessaria alcuna azione, sembra che stia crollando", ha aggiunto il presidente Usa.
