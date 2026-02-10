Giornale di Brescia
++ 'Trump si oppone all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele' ++

NEW YORK, 09 FEB - Donald Trump si oppone all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Lo riporta Axios citando fonti della Casa Bianca, secondo le quale una "Cisgiordania stabile mantiene Israele sicura ed è in linea con l'obiettivo dell'amministrazione di raggiungere la pace nella regione". La presa di posizione della Casa Bianca segue la decisione di Israele di ampliare il controllo in Cisgiordania ad aree che per gli accordi di Oslo dovrebbero essere sotto il controllo totale o parziale dell'autorità palestinese. Trump vedrà mercoledì il premier Benjamin Netanyahu.

NEW YORK

