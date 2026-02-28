Trump sgrida il capo dell'Fbi per il comportamento alle Olimpiadi

WASHINGTON, 27 FEB - Donald Trump ha detto al capo dell'Fbi Kash Patel di essere "deluso" dal suo comportamento dopo la vittoria della squadra di hockey americana alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Lo riporta Nbc. Il presidente ha espresso a Patel la sua delusione e gli ha anche riferito di non essere contento del suo uso dell'aereo di stato per andare ai Giochi in Italia. Il video dei festeggiamenti di Patel con la squadra di hocket dopo la conquista dell'oro è divenuto virale. Nel filmato Patel si trova nello spogliatoio della nazionale con una bottiglia di birra in mano: saltella, esulta, beve un sorso e poi schizza gli atleti con quel che resta. A un certo punto il capo dell'Fbi batte i pugni su un tavolo, poi qualcuno gli mette al collo la medaglia d'oro. Il video è divenuto virale e ha attirato molte critiche al capo dell'Fbi perché mentre lui festeggiava un uomo armato aveva cercato di entrare a Mar-a-Lago ed era stato ucciso.