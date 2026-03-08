Giornale di Brescia
Trump, senza nostra approvazione la Guida Suprema durerà poco

NEW YORK, 08 MAR - La guida suprema iraniana "dovrà ottenere la nostra approvazione. Se non la otterrà, non durerà a lungo". Lo ha detto Donald Trump a Abc. "Vogliamo assicurarci di non dover tornare indietro ogni dieci anni", ha aggiunto il presidente. Trump insiste da giorni sulla necessità che gli Stati Uniti dicano la loro su chi guiderà l'Iran.

