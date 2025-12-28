Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump, 'se va bene, l'accordo in un paio di settimane'

AA

NEW YORK, 28 DIC - "Se le cose vanno bene potrebbero volerci un paio di settimane": "non so quando ma penso che arriveremo" a un accordo per la fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto Donald Trump al termine del suo incontro con Volodymyr Zelensky. "Ci staimo avvicinando a un accordo" sul Donbass come zona economica libera. Lo ha detto Donald Trump. Un incontro a tre fra Zelensky, Vladimir Putin e Trump ci sarà al momento giusto, ha detto lo stesso presidente americano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario