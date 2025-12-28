Trump, 'se va bene, l'accordo in un paio di settimane'

NEW YORK, 28 DIC - "Se le cose vanno bene potrebbero volerci un paio di settimane": "non so quando ma penso che arriveremo" a un accordo per la fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto Donald Trump al termine del suo incontro con Volodymyr Zelensky. "Ci staimo avvicinando a un accordo" sul Donbass come zona economica libera. Lo ha detto Donald Trump. Un incontro a tre fra Zelensky, Vladimir Putin e Trump ci sarà al momento giusto, ha detto lo stesso presidente americano.