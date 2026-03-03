Giornale di Brescia
Trump, se necessario Usa scorteranno petroliere nello stretto di Hormuz

WASHINGTON, 03 MAR - Donald Trump annuncia che "se sarà necessario gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere nello stretto di Hormuz". In un post su Truth, il presidente americano ha ordinato, "con effetto immediato", "allo United States Development Finance Corporation di fornire, a un prezzo molto ragionevole, un'assicurazione contro i rischi politici e garanzie per la sicurezza finanziaria di tutto il commercio marittimo in particolare energetico, che attraversa il Golfo". "Questo sarà disponibile per tutte le compagnie di navigazione", ha aggiunto Trump. "Se necessario, la Marina degli Stati Uniti inizierà a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz il prima possibile. In ogni caso, gli Stati Uniti garantiranno il libero flusso di energia nel mondo. La potenza economica e militare degli Stati Uniti è la più grande sulla terra, ulteriori azioni saranno intraprese in futuro", ha concluso Trump.

