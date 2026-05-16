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Trump, 'se l'Iran non fa un accordo passerà momenti molto brutti'

WASHINGTON, 16 MAG - Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran. "Farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti", ha detto il presidente americano in un'intervista telefonica alla tv francese Bfmtv. "Hanno interesse a concluderlo", ha aggiunto.

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