Trump, 'se l'Iran impiccherà i manifestanti azioni molto forti'

WASHINGTON, 13 GEN - Gli Stati Uniti intraprenderanno "azioni molto forti" se l'Iran impiccherà i manifestanti. Lo ha ribadito Donald Trump in un'intervista a Cbs. "Non ho sentito parlare di impiccagioni. Se li impiccheranno, vedrete delle conseguenze... Intraprenderemo azioni molto forti se faranno una cosa del genere", ha detto il presidente americano.